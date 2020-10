Ag. Insigne: “Critiche? Lorenzo mi ha detto: “Faccio parlare il campo”. Gattuso gli ha permesso di essere leader del Napoli”

Vincenzo Pisacane agente di Lorenzo Insigne e Danilo D’Ambrosio è intervenuto ai microfono di Punto Nuovo Sport Show, commentando le critiche mosse dal giornalista campano Antonio Corbo che, dopo il match di Europa League, aveva definito “inguardabile” lo stato forma del capitano azzurro. Ecco quanto evidenziato:

“Mi sono dispiaciute le affermazioni del dottor Corbo, è un signor giornalista. Ha usato la parola inguardabile per Lorenzo, ha sostenuto che dovesse fare qualche panchina. Insigne può anche andare in panchina, ormai acqua passata. Insigne mi ha detto: “faccio parlare il campo rispetto a certe critiche”. Ieri ha fatto uno dei suoi gol più belli. Alle volte ci vuole anche la fortuna, negli ultimi anni ha vinto la classifica dei pali. Adesso è in un momento bellissimo, speriamo continui”.

“Cosa ha detto Lorenzo a Roberto?“

“Non so, ma hanno un rapporto straordinario ed è stata una giornata indimenticabile per loro. Una marea di emozioni per la famiglia Insigne. Lorenzo ha iniziato la partita con una grande motivazione. Non credo sia stata una gara in famiglia. Gli è stata data la possibilità di essere leader con Gattuso, è un trascinatore. Sempre stato un leader silenzioso. È un grande uomo, fa tanto per gli altri, con un grande. Tutino? Giornata sfortunata, ma la Salernitana sta facendo bene, con un allenatore che non vuole inventare nulla, Castori vuole entrare in porta e basta”.