Nuovo Dpcm, c’è la decisione su palestre e piscine, si va verso la chiusura!

Secondo riportato su IlMessaggero.it, ci sarebbero le prime anticipazioni riguardanti il nuovo Dpcm del Premier Giuseppe Conte. Ci sono molte novità anche riguardo alla chiusura delle palestre e piscine.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. In conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.