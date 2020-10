Nuovo Dpcm, divieto di mobilità tra comuni salvo esigenze: i dettagli

Secondo quanto si legge su IlMessaggero.it, ci sarebbero le prime anticipazioni riguardanti il nuovo Dpcm del Premier Conte. Molte novità anche riguardanti il divieto di mobilità tra comuni. Ecco quanto evidenziato:

“È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune“. È quanto si legge nella prima bozza del Dpcm anti-Covid in procinto di essere varato dal governo. Il testo è ancora in via di definizione.