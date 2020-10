Vigorito: “Tra le tifoserie di Napoli e Benevento è nato un gemellaggio virtuale. Domenica proveremo a fare lo scherzetto al Napoli”

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, è stato ospite del programma “Radio Goal” ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il presidente dei sanniti ha parlato della sfida Benevento-Napoli di domenica.

Ecco le sue parole.

“Le due tifoserie hanno sempre avuto simpatia una per l’altra e da quando il Benevento si è affacciato al grande calcio molti napoletani si sono dichiarati simpatizzanti del Benevento. Così vale anche per noi beneventani nei confronti del Napoli. C’è un gemellaggio virtuale tra Napoli e Benevento. Fratellanza e amicizia che voglio mantenere e che mi interessa più della partita stessa.

A Roma dopo il 2-2 il Benevento era padrone del campo. Ma alcuni giocatori non hanno ancora questa mentalità forte. Esempio sono i 20 minuti finali in cui abbiamo concesso troppo alla Roma. Dobbiamo continuare a lavorare per potercela giocare anche con squadre come Inter, Roma e Napoli.

Speriamo di poter fare lo scherzetto al Napoli. Siamo anche sotto Halloween e noi siamo pur sempre gli Stregoni. Proveremo a fare la nostra partita e giocarcela con il Napoli. Il nostro sogno è quello di fare un bel campionato. Finora non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi.

Speriamo che a queste feste sportive a breve possano tornare a partecipare anche i nostri tifosi e non sentire solo la musica dagli altoparlanti“.