RAI – Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Gattuso: prima di Natale si chiuderà. Ecco le cifre

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Venerato ha dato importanti aggiornamenti sulla questione rinnovo di Gattuso.

“Ci sono novità che riguardano Gattuso. Prima di Natale ci sarà un vertice decisivo tra Gattuso, De Laurentiis, Chiarelli e Giuntoli per parlare di rinnovo e programmare la stagione.

Il Napoli gli proporrà un prolungamento di due anni o addirittura tre, eliminando le clausole. Gattuso infatti non vuole clausole nel suo contratto. Giuntoli sta mediando tra le parti perché tutto vada a buon fine.

C’è ottimismo perché tutto si possa chiudere prima di Natale. Gattuso a Napoli sta benissimo e intende proseguire questo percorso. De Laurentiis sa che tutti i giocatori stanno con l’allenatore, anche chi gioca meno.

Il Napoli aumenterà il contratto a 1,8 o 1,9 milioni più bonus legati ai risultati della squadra. È una stagione importante per il Napoli e quindi bisogna risolvere il prima possibile questa situazione perché in panchina serve un allenatore stabile. L’obiettivo è il quarto posto ma a Castel Volturno si parla anche di qualcosa in più.

Il presidente ha capito che Gattuso è l’allenatore giusto. Gattuso rinuncia tutte le offerte, anche più importanti, portate dal suo agente Jorge Mendes e vuole restare solo a Napoli. C’è volontà da entrambe le parti e io sono molto ottimista”.