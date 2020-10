GdS: “Amazon, non solo Champions League! Il colosso può puntare alla Serie A”

Si è avuta la certezza negli ultimi giorni della novità maggiore per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti tv delle coppe europee. Amazon Prime Video ha infatti acquisito l’esclusiva delle 16 migliori partite del mercoledì della Champions League e la finale della Supercoppa Europea. Ma potrebbe non finire qui.

La Gazzetta Dello Sport, nella giornata odierna, ha infatti rilasciato un’indiscrezione importante per quanto riguarda la nostra Serie A. A seguire la possibile novità rivelata dal quotidiano.

“La presenza del colosso americano potrebbe presto allargarsi, considerando che anche i diritti tv della Serie A sono molto appetibili e non è assolutamente escluso che nell’asta per il 2021-2024 giochi in prima fila proprio Amazon”.