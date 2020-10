Clementino: “Maradona ha riscattato Napoli da un punto di vista calcistico e politico!”

Il rapper Clementino, in una intervista all’edizione odierna di Repubblica, racconta il suo Maradona. Ecco quanto riportato:

“È un fuoriclasse indiscusso, è la leggenda del calcio. Diego è come Michael Jordan per il basket e Freddie Mercury nella musica. È l’esempio assoluto di talento. Lui è diventato il personaggio di riferimento in tutti i settori, ad esempio, a Napoli si dice il Maradona della cucina, il Maradona della chitarra, il numero 10 per eccellenza”.

Poi, spiega cosa rappresenta Maradona per Napoli: “Lui è una leggenda, ha uno spirito ribelle come Jim Morrison. Diego ha riscattato Napoli non solo dal punto di vista calcistico ma anche politico, dal momento in cui il Napoli ha scavalcato tutte le altre squadre. Maradona è politica. La sua grande passione per Che Guevara fa risvegliare in noi un’animo rivoluzionario”.