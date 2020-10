Nella quinta giornata di Serie A è in programma il derby campano tra Benevento e Napoli. La partita si disputerà domenica alle ore 15 allo Stadio Ciro Vigorito.

Anche in questa partita saranno presenti mille spettatori. Ieri il Gruppo Operativo di Sicurezza ha dato il via libera per la vendita dei biglietti. I tifosi saranno divisi tra Tribuna e Distinti (500 per settore).