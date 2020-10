Napoli-AZ, Arne Slot: “Abbiamo battuto l’avversario più forte, è una vittoria storica”

L’allenatore dell’AZ Alkmaar, Arne Slot, ha commentato la vittoria della sua squadra in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

“Sapevamo che per vincere contro il Napoli dovevamo difendere molto bene, è un club al top in Italia, non abbiamo creato molte occasioni, una è bastata e De Wit ha fatto un bel gol.

Sappiamo ancora come ci si sente a vincere, è bello farlo e poi contro il Napoli si tratta di un successo storico per l’Az Alkmaar.

Stengs e De Wit possono giocare nella zona centrale dell’attacco, hanno cambiato solo una volta posizione durante la gara, abbiamo fatto anche un bel gol, è venuto nell’aria.

Ho detto oggi che anche in Eredivisie abbiamo quattro punti e quelli di stasera non contano, ora avremo una bella battaglia in campionato con delle assenze per squalifica e Covid-19. Ho già parlato abbastanza ieri del Covid-19, sono contento che stiamo tutti bene, anche i positivi in Olanda.

Siamo contenti di aver vinto anche nelle difficoltà e di aver vinto la prima partita contro l’avversario più forte ma dobbiamo affrontare la Real Sociedad.

Dopo quattro partite senza vincere abbiamo trovato il successo in Europa League, stasera abbiamo dovuto correre molto, di solito abbiamo il pallone a lungo, andiamo avanti come abbiamo fatto stasera.

Non cambia l’obiettivo dopo la gara di stasera, giochiamo in tre competizioni, speriamo di rimanere anche a gennaio in Europa, abbiamo fatto solo un piccolo passo.

Il Napoli ha disciplina in difesa e attaccanti molto forti, abbiamo avuto poco possesso palla, è stato forte il Napoli anche oggi”.