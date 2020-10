Un tifoso si propone all’AZ per giocare la partita a Napoli, la simpatica risposta del club olandese: “Che taglia porti?”

L’emergenza Coronavirus è senza dubbio un momento molto delicato per tutti, ci ha pensato un tifoso olandese su Twitter a sollevare un po’ gli animi. In casa AZ Alkmaar, la tensione è alta a causa di un focolaio sviluppatosi in questi giorni e che sembra mettere addirittura in discussione la sfida contro il Napoli.

Così un tifoso degli olandesi, sui social, ha ben pensato di proporsi per la sfida di domani: “Hey AZ, se cercate ancora giocatori sani per la partita di giovedì contro il Napoli, sapete dove trovarmi”.

L’ironica proposta ha trovato al tempo stesso una reazione ironica da parte dell’account ufficiale del club: “Che taglia porti di maglia?”

🔴 Welke maat shirt heb je? — AZ (@AZAlkmaar) October 21, 2020