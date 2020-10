Fabio Capello su Napoli-Atalanta : “Semplice, se non correte non si vince. Loro camminavano!”

Fabio Capello, ex allenatore e noto opinionista di Sky, commenta la disastrosa sconfitta dell’Atalanta accusandola di essere scesa in campo con poca voglia e con una forma fisica rivedibile: “Una cosa molto semplice, se non correte non si vince. A Napoli camminavano. Se non pressate, se non recuperate lo spirito, facendo vedere quello che ha entusiasmato l’Europa e il Mondo non si va avanti. Cancelliamo e ripartiamo“.



Parole fin troppo dure quelle dell’ex allenatore ai microfoni di Sky nei confronti di una squadra che, oltre ad un indiscutibile calo fisico e mentale, ha subito lo strapotere fisico e tecnico di un Napoli in forma smagliante e ben messo in campo.