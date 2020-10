Champions League, serata da dimenticare: il Real Madrid soccombe in casa, finisce 2-3 contro lo Shakhtar

Una brutta serata di Champions quella del Real Madrid che si fa cogliere in difficoltà nel corso del match contro lo Shakhtar Donetsk, a confermare il periodo negativo che sta vivendo la squadra di Zidane.

Il primo tempo si conclude in negativo per gli spagnoli, che chiudono i primi 45′ di gioco incassando ben 3 reti. La situazione sembra per un momento in avvio di ripresa nel corso del secondo tempo, quando la compagine di Zidane sembra acciuffare un pareggio all’ultimo secondo. Ma stavolta non l’hanno vinta i migliori, e con un gol annullato quasi allo scadere dei minuti di recupero il match può dirsi concluso.

Real Madrid-Shakhtar Donetsk finisce 2-3, e la panchina sulla quale siede Zidane si fa sempre più precaria.