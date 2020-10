Osimhen, l’agente: “La trattativa è stata complicata: si è sbloccata grazie alla spesa importante e a Victor. Il ragazzo sta bene con Gattuso, il mister è schietto”

Ai microfoni dei colleghi di Radio Sportiva ha preso la parola l’agente Roberto Calenda, tra gli altri procuratore anche del nuovo 21enne attaccante azzurro, Victor Osimhen. Così Calenda ha parlato del nuovo centravanti del Napoli:

“È un ragazzo tecnicamente molto forte, con prospettive importanti. È un talento e non era facile portarlo in Italia. Bisogna fare un plauso al Napoli che ha voluto fin dall’inizio questa trattativa, seppur complicata. Per giocatori di questo livello tecnico, ambiti dalle squadre più importanti, lo sforzo economico fatto è grande“.

“La differenza poi l’ha fatta la volontà del giocatore che ha voluto Napoli, perché è già una squadra forte, lui può alzare ulteriormente l’asticella e in questa piazza può raggiungere risultati importanti“.

“Gattuso? A questi livelli il rapporto tra allenatore e giocatore è fondamentale. Il mister è schietto, dice sempre le cose come stanno e il ragazzo si trova bene con un mister che gli parla direttamente“.