Con l’AZ, Gattuso potrebbe mantenere il 4-2-3-1: fuori Mertens, Petagna titolare e Osimhen trequartista!

Il noto quotidiano Corriere dello Sport, quest’oggi, ha provato ad abbozzare un’ipotetica formazione azzurra che potrebbe scendere in campo contro l’AZ Alkmaar il prossimo giovedì sera per l’Europa League. Novità in vista da parte di Rino Gattuso? Da Petagna titolare a Osimhen trequartista, ecco le possibili novità secondo la testata:

“Meret in porta, probabilmente Maksimovic e Mario Rui in difesa, e Lobotka a centrocampo al posto di Bakayoko. Cambiamenti in vista anche in attacco, dove Mertens dovrebbe godere di una giornata di relativo riposo. Possibile, insomma, l’arretramento di Osimhen sulla linea dei trequartisti e l’inserimento di Petagna da centravanti“.