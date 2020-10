Napoli-AZ non è a rischio rinvio, il protocollo UEFA per le coppe scioglie i dubbi: gli olandesi sosterranno un giro di tamponi prima della partenza

La partita di Napoli-AZ del prossimo giovedì sera, valida per la prima giornata del girone F della nuova UEFA Europa League, andrà regolarmente di scena giovedì, nonostante la riscontrata positività al COVID-19 da parte di alcuni elementi del gruppo-squadra olandese. Si gioca.

Questo perché il protocollo UEFA parla chiaro: ogni squadra con meno di 13 calciatori positivi al COVID-19 può regolarmente scendere in campo, anzi deve. Semplicemente, come ricorda anche in data odierna il Corriere dello Sport, gli elementi del gruppo-squadra dell’AZ si sottoporranno ad un ultimo tampone con risultati immediati poco prima della partita per Napoli. Ecco perché la richiesta di rinviare il match arrivata dall’assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello non appare praticabile, anche se la richiesta (ad ora) rimane.