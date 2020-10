UFFICIALE – Napoli-AZ, sarà l’arbitro polacco Stefanski ad arbitrare la gara

La UEFA ha appena diramato il quartetto arbitrale per la gara Napoli-AZ del prossimo giovedì sera, match di debutto per gli azzurri nella nuova edizione della UEFA Europa League. Questi i quattro arbitri:

ARBITRO – Daniel Stefanski (POL)

– Daniel (POL) ASSISTENTE 1 – Marcin Boniek (POL)

– Marcin (POL) ASSISTENTE 2 – Dawid Igor Golis (POL)

– Dawid Igor (POL) IV UOMO – Damian Sylwestrzak (POL)

Il polacco Stefanski non ha precedenti con il Napoli, ma risulta essere un fischietto abbastanza esperto in gare internazionali, avendo arbitrato anche nelle gare per le Nazionali e, nello stretto, in 23 gare di Europa League tra qualificazioni e fase finale.