Calvario finito: Insigne tornerà in campo giovedì in Europa League contro l’AZ

Il Corriere del Mezzogiorno ha aperto la sua edizione odierna con una graditissima notizia per tutti i tifosi azzurri: il capitano azzurro Lorenzo Insigne, uomo chiave dello scacchiere di Rino Gattuso e infortunatosi nel match della seconda giornata di campionato contro il Genoa, ha smaltito l’infortunio e potrà essere in campo giovedì, nel prossimo match contro l’AZ Alkmaar valido per l’UEFA Europa League. Ecco quanto da segnalare:

“Insigne ha lavorato in gruppo per l’intera seduta d’allenamento, giovedì sarà in campo, si valuterà se dal primo minuto o per uno spezzone di gara. Il capitano è un titolarissimo, Gattuso è a quota 32 partite sulla panchina del Napoli, e si è affidato dal primo minuto ad Insigne in 28 gare (soltanto 3 le esclusioni per scelta tecnica). Insigne ha rappresentato il punto di riferimento nella scorsa stagione per la rivoluzione Gattuso“.