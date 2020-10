Cons. Regionale, Borrelli: “Partite come Napoli-AZ Alkmaar non vanno giocate, l’Asl dovrà intervenire”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Borrelli, Consigliere Regionale della Campania: “Bisogna utilizzare la massima rigidità ed è una follia la superficialità con cui viene gestita la circoscrizione per evitare l’aumento dei contagi, tutto quanto va nella direzione opposta, non mi trova d’accordo”.

Poi, aggiunge: “Le regole valgono per tutti, per me partite come Napoli-Az Alkmaar non vanno giocate. Non vivo di calcio, quindi al vicenda del Napoli l’ho vissuta dal punto di vista sanitario, non parlo da tifoso. Non conoscevo la vicenda nel dettaglio, ma la salute pubblica viene prima di ogni cosa e manderò una nota all’ASL. Siamo in una fase in cui le ordinanze evolvono di ora in ora vista la drammaticità, questo discorso ha l’interesse della salvaguardia della salute pubblica. L’ASL dovrà intervenire, per forza, per sicurezza sanitaria: chiederò un intervento della ASL oggi stesso, la salute pubblica è prioritaria”.