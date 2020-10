Venerato: “Il Napoli cerca un terzino sinistro per Gennaio, piace Giannoulis del Paok. No ad Asamoah”

Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli, il giornalista rai Ciro Venerato ha parlato delle mosse di mercato del Napoli ai microfoni di Goal Show in onda su Piuenne. L’esperto di mercato Venerato ha annunciato che la ricerca del terzino sinistro continuerà anche nel mercato di gennaio. Di seguito riportiamo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli sta cercando un terzino sinistro per il mercato di gennaio. E’ stato bocciato lo svincolato Asamoah, ex inter, si valutano altri due profili: il greco Giannoulis del Paok ed Emerson Palmieri del Chelsea. Il terzino greco Giannoulis è valutato 10 milioni di euro e vanta uno stipendio di 1.2 milioni netti a stagione. Più difficile l’operazione per Palmieri perché il Chelsea chiude al prestito con diritto di riscatto e punta all’obbligo di riscatto con la valutazione ferma a 25 milioni. Il terzino azzurro guadagna 2.5 milioni ma chiede uno stipendio più alto“.