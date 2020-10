M5S, Valente: “Juventus-Napoli? Se interviene l’Asl vuol dire che bisogna fare chiarezza sulla valenza del protocollo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, Simone Valente, onorevole M5S. Ecco quanto evidenziato:

“Per gli sport a livello di contatto dilettantistici è consentito allenarsi, ma in forma individuale. Per gli altri, come per le palestre, grazie anche ad una mediazione, si è limitato il danno. Ma, una riflessione sui contagi legati all’attività sportiva va fatta: solo sui dati dei contagi sull’attività sportiva allora si deve procedere alla chiusura. Dobbiamo capire gli effetti del Covid sull’attività sportiva. Lo sport è agenzia educativa come la scuola. Per questo massima attenzione ai settori giovanili“.

Poi, aggiunge: “Sono contrario alle chiusure delle attività sportive e delle palestre. Se non diamo chiarezza, si genera confusione: mettiamo al centro l’importanza di praticare sport. Lo sport continua ed è il dato più importante: se ci sarà aumento dei contagi, sarà necessario modificare i protocolli. Non mi piace l’approccio che c’è stato alle palestre, servono più controlli. dobbiamo chiedere a tutti di rendere sicuri i luoghi dove si fa sport. Fondi per la sanificazione: se si dovesse andare incontro ad una nuova chiusura, ci saranno nuovi fondi per il comparto sportivo”.

Su Juve-Napoli: “Sentenza Juventus-Napoli? Il Governo dovrebbe rimettersi al tavolo con Lega, Figc e CTS. Era stata stabilita una regola che deve valere per tutti: se interviene una ASL, vuol dire che c’è c’è da fare chiarezza sulla valenza di un atto amministrativo, rispettando un protocollo esistente”.