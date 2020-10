Stendardo: “Napoli spettacolare, Osimhen mi ricorda Asprilla. Sconfitta a tavolino? Confido nel Tar”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Guglielmo Stendardo, avvocato esperto di diritto sportivo ed ex difensore di Napoli, Atalanta, Lazio e Juventus. Ecco quanto dichiarato: “Sono rimasto incantato dal Napoli che ha strapazzato l’Atalanta – ha detto Stendardo a Radio Crc – se gioca sempre così, il Napoli ha tutte le carte in regola per lottare per lo scudetto”.

Da ex difensore, Stendardo ha ammesso che: “È dura tenere testa ai quattro attaccanti del Napoli. Lozano, Osimhen, Mertens e Politano contro l’Atalanta si sono resi protagonisti di una prestazione stratosferica – ha proseguito Stendardo a Radio Crc – e pensare che sabato mancavano anche Insigne e Zielinski. Il Napoli sarà protagonista sino alla fine. Anche grazie a Osimhen“.

Poi, continua su Osimhen: “Attaccante completo, mi ricorda Asprilla. Non vorrei esagerare, ma a me pare che Osimhen rispetto a Cavani sia più dotato dal punto di vista tecnico. La giocata con cui ha battuto il pur colpevole Sportiello è stata da antologia”.

Stendardo, da esperto di diritto sportivo, ha voluto dire la sua anche sul caso Juve-Napoli. “Per me la decisione di Mastandrea poggia su basi solide – ha detto Stendardo a Radio Crc – adesso i legali del Napoli, che sono tra i più bravi in circolazione, dovranno dimostrare che tutte le comunicazioni dell’Asl vietassero la trasferta. Credo che il Napoli possa spuntarla già durante il procedimento sportivo. Altrimenti ci penserà il Tar a risarcire il Napoli“.