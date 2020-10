Petagna, l’agente: “Il Napoli ha rifiutato molte offerte per Andrea. È un giocatore unico in Europa, sarà il campo a parlare per lui”

Ai microfoni di Si Gonfia La Rete, trasmissione radiofonica a cura di Radio Marte, è intervenuto Beppe Riso, agente di Andrea Petagna. Di seguito, le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Il Napoli è una squadra che sta portando un calcio divertente, concreto, l’Atalanta doveva aspettarselo. Il Papu ha cercato di fare il possibile, poi ovviamente non dipende solo da lui.

Petagna? Non è venuto a Napoli per fare la pedina di scambio. Ha caratteristiche diverse da Osimhen e forse uniche. Nel Napoli, a parte Mertens che è un giocatore a mio avviso stratosferico, c’è Osimhen e poi c’è lui che può ritagliarsi molto spazio. Andrea è un giocatore unico.

Gattuso sta facendo un calcio divertente, credo che sarà lui il primo a capire chi servirà in alcune partite e chi meno. Ha creato un bell’ambiente, compatto. Il Napoli per Andrea ha rifiutato molte offerte, non c’è mai stato il dubbio sulla sua permanenza.

Non so se Andrea sarà titolare giovedì, non entro nel merito di questi discorsi. Secondo me Andrea è un giocatore unico, in Europa sono in pochi ad avere queste caratteristiche. Sarà il campo a dirlo”.