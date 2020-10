Osimhen, l’agente: “Victor ha un ottimo feeling con Gattuso e compagni. Sa che questa squadra ha gli elementi per vincere lo Scudetto”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il procuratore di Victor Osimhen., William D’Avila. Di seguito, le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Victor si sente molto bene dopo aver segnato il primo gol con la nuova maglia. Doveva solo mettere in moto la sua macchina. Sta instaurando anche un grande feeling in campo coi compagni”

“Ha un ottimo feeling con mister Gattuso sin dal primo giorno. Adesso Gattuso sta cominciando a vedere anche le sue vere capacità e potenzialità”

“Non sono un mister ma più Victor giocherà più sarà efficiente. Non si muove solo in area, è utile anche fuori nel servire assist e fare spazio”

“Osimhen credeva già da prima che questa squadra potesse vincere lo scudetto. Proprio i suoi compagni di squadra attuali gli testimoniavano le possibilità di giocarsela per lo scudetto”

“Sicuramente è rimasto scocciato e disturbato, non gli è piaciuto perdere una partita a tavolino. Non sarà la sconfitta di una sola partita ad incidere sul verdetto finale”