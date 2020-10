Durante la trasmissione Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, è intervenuto il giornalista Sky Gianluca di Marzio rilasciando alcuni retroscena di mercato legati al Napoli. Tra questi c’è la proposta che la Juventus avanzò al Napoli per portare Dries Mertens a Torino, durante la gestione Sarri. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Juventus mandò dei dirigenti a Napoli per una proposta a Mertens durante la gestione Sarri ed il calciatore belga esclamò all’agente: “Ma tu si pazz! Alla Juve non ci vado!“. Mertens non ha mai pensato alla Juventus, Higuain invece accettò. C’è da dire che anche Cavani ricevette una proposta dalla Juve e all’epoca non era convinto così come in estate, anche lui è rimasto molto legato al Napoli”