Luperto, l’agente: “Crotone è una piazza perfetta per Sebastiano. Il Napoli voleva partire per Torino, poi l’Asl ha bloccato tutto”

Nel corso della trasmissione radiofonica Si Gonfia La Rete, è intervenuto l’agente di Sebastiano Luperto, Diego Nappi. Di seguito, le sue dichiarazioni:

“Bell’inizio per Sebastiano, bella partita. Aveva bisogno di dimostrare il suo valore, la piazza di Crotone è perfetta, poi vedremo cosa fare col Napoli. Il Crotone ha fato una partita bella, intensa, cattiva. Come tutti ben sappiamo la Juventus deve ancora trovare la sua quadra. Basta però una disattenzione per prendere gol, com’è successo. Piano piano la Juve uscirà fuori col suo gioco.

Sebastiano è sempre concentrato su ogni avversario, è un grande professionista. Affrontare certi campioni non è mai facile, per pareggiare o vincere con la Juve devi fare la partita perfetta e loro ci sono riusciti. La squadra voleva partire per andare a Torino, poi è arrivata la decisione dell’Asl di non partire. La situazione è delicata“.