Grassani conferma: “Non è vero che il Napoli non volesse partire, abbiamo la documentazione che lo dimostra”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’avvocato Mattia Grassani. Di seguito, le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Dopo aver letto una volta la sentenza del giudice Mastandrea ho pensato che non fosse vero. In settimana abbiamo cominciato a lavorare per ricavarne un giudizio di una sentenza sicuramente attaccabile. Se ci viene detto che il Napoli solo alle 14:13 ha avuto chiaro il proprio divieto a viaggiare è un fatto che non corrisponde alla realtà e che possiamo smentire attraverso la documentazione. Ad esempio, a costituire una prova del Napoli di voler partire, c’è anche la prenotazione di un volo per Torino.

Quello che mi sento di sottolineare è che questa è una situazione che rischia di sfuggire di mano e che l’Asl ha scelto la via della prudenza. Nell’ipotesi in cui il collegio d’appello bocciasse la nostra proposta, andremo davanti alla Corte Sportiva d’Appello con argomentazioni difficili da stendere. Il ricorso al CONI sarebbe scontato. Nel caso in cui dovessimo vincere, sarebbe la vittoria dei giusti“.