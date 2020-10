Il Mattino – Gattuso-Napoli, vicino il rinnovo alle condizioni del tecnico: i dettagli

Come riportato dai colleghi de Il Mattino, il Napoli sarebbe pronto ad offrire a Gattuso il rinnovo contrattuale, contratto che come richiesto tempo fa dal tecnico calabrese non avrà alcuna clausola rescissoria, accontentando così il tecnico nelle sue richieste. Il Napoli di Gattuso potrà così continuare a crescere e continuare un ciclo iniziato con la vittoria della Coppa Italia. Di seguito quanto evidenziato:

“Io volevo giocare con la Juventus”. Ed è vero, non è uno spot: ai calciatori, quel sabato mattina, aveva spiegato ogni cosa, dai duelli ai punti deboli del gioco di Pirlo, compresa la strategia da adottare nel secondo tempo. “Partiamo, vinciamo e torniamo”. Ha subito la decisione della ASL, come l’ha subita il Napoli. Difficile trovare uno a 42 anni più preparato di lui. Della sua generazione, è senza dubbio il migliore. Ed è per questo che ora il rinnovo di Gattuso si avvicina, magari proprio con le condizioni che invoca il tecnico calabrese: la cifra dell’ingaggio la metta il presidente, ma senza gli orpelli di una clausola rescissoria milionaria che lo ha costretto qualche mese fa a fargli dire di no al prolungamento di contratto. Questo Napoli è di Gattuso ed è normale che Rino voglia continuare in un ciclo iniziato con la vittoria della Coppa Italia. Ma i segnali di De Laurentiis sono chiari: lo dice il mercato, lo dicono i gesti. Sognare bellezza e scudetto a Napoli non è più vietato”.