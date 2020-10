Caprari: “Possiamo fare punti contro il Napoli: con la Roma l’arbitro non è stato all’altezza”

L’attaccante del Benevento, Gianluca Caprari, ha parlato ai microfoni di Ottochannel. Di seguito, le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Sono partito bene ma è solo l’inizio, l’importante è il risultato della squadra. Dobbiamo pensare solo alla salvezza. Abbiamo concesso le ripartenze alla Roma solo dal ’70. Per settanta minuto abbiamo dimostrato di saper stare in campo.

Col Napoli sarà un’altra partita dura e difficile, il coraggio dimostrato oggi è quello che serve. Dobbiamo ancora trovare i meccanismi giusti, con un po’ di fortuna in più possiamo portare a casa dei punti.

La Roma era già forte ma diversi episodi e decisioni arbitrali non ci hanno aiutato. L’arbitro oggi non è stato all’altezza: manca un rigore a noi e quello dato alla Roma non c’era”.