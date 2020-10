Torino, nuovo calciatore positivo al Covid-19

Ennesimo caso di Covid-19 in Serie A, stavolta ha colpito il Torino poco prima della sfida in programma quest’oggi contro il Cagliari. L’identità del calciatore non è stata rivelata, ma il club assicura di averlo già messo in isolamento. Questo il comunicato:

“Il Torino Football Club comunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, completamente asintomatico, è già stato messo in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli sanitari. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita”.