TMW – Lozano, il pres. del Pachuca: “Pochi i 42 milioni spesi dal Napoli”

“Quattro gol in tre partite? Hirving non mi ha sorpreso per niente”. Jesus Martinez Patiño, presidente del Pachuca, ha commentato ai microfoni di TMW il gran rendimento di Hirving Lozano con la maglia del Napoli.



“Già l’anno scorso vi dissi che Lozano era un colpo Scudetto per il Napoli e che per 42 milioni di euro (cifra della sua clausola di risoluzione, ndr) era regalato o quasi. In Italia è cresciuto e sta maturando ulteriormente, sono convinto che si confermerà un vero top player. Già quando era ancora in Messico o al PSV in Olanda, d’altronde, tutte le big del mondo pensavano a lui”.