Le Eurorivali: “La Sociedad schianta il Betis, bene il Rijeka. I prossimi avversari dell’AZ impattano contro il Venlo”

Turno di campionato per le avversarie europee del Napoli, pronto ad esordire in Europa League il prossimo giovedì 22 ottobre contro gli olandesi dell’AZ.

Gli olandesi, colpiti in settimana da un numero preoccupante di casi Covid, si sono fatti rimontare dalla compagine avversaria del Venlo negli ultimi minuti del match, dopo il doppio vantaggio maturato nella prima frazione l’Alkmaar si è fatta raggiungere sul 2-2 nella fase finale del match.

Vittoria per 2-1 per i croati del Rijeka: succede tutto nel primo tempo, gli ospiti del Varazdin passano in vantaggio al quarto d’ora per poi subire la remuntada della formazione di casa, un uno due formidabile che permette al Rijeka di portare a casa i tre punti.

Vince anche la Real Sociedad sul campo del Real Betis, passata in vantaggio nel finale del primo tempo, gli avversari del gruppo di Europa League del Napoli sono riusciti ad imporre il proprio gioco al Villamarin di Siviglia riuscendo a segnare altre due volte nell’ultimo quarto d’ora e a fissare il risultato sullo 0-3.