Lozano: “Ringrazio Gattuso, è un grande, mi ha messo a mio agio”

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno approfondisce il match di ieri contro l’Atalanta, vinto dagli azzurri per 4-1. Il quotidiano riporta alcune dichiarazioni di Hirving Lozano, andato a segno con una splendida doppietta:

“Ringrazio Gattuso, è un grande, mi ha messo a mio agio”. I tempi della tribuna contro il Barcellona sono lontani e adesso il messicano partecipa anche alla fase difensiva. Il Chucky si è trasformato in pochi mesi, in fase offensiva è devastante. Anche i tifosi messicani saranno felici, gli stessi che un tempo non capivano le scelte tattiche di Gattuso.