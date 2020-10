Carlo Alvino sui suoi profili social ha riportato un’indiscrezione circa il ritorno in campo di Lorenzo Insigne dopo l’ultimo infortunio rimediato.

“Buone notizie per Lorenzo Insigne. Staff tecnico e medico contano di convocarlo per il match di Europa League contro l’AZ Alkmaar in programma giovedì al San Paolo (ore 18.55)”.

