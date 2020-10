Marino: “Ilicic è un giocatore importante, ma quest’anno non abbiamo solo 11 titolari. Non pronunciamo la parola scudetto!”

Durante il prepartita di Napoli-Atalanta ai microfoni di Sky Sport è stato intervistato Umberto Marino, ds dei bergamaschi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ilicic? Il ritorno di Josip è una bellissima notizia. Ilicic è un giocatore importante per l’Atalanta e anche noi lo siamo per lui. Ritrovarlo è fondamentale“.

“Rosa allargata? La filosofia dell’Atalanta è stata questa. La scelta è stata quella di avere più opportunità, una rosa composta da tutti potenziali titolari. 23/24 giocatori allo stesso livello”.

“Se oggi vince l’Atalanta dove può arrivare? Meglio non dirlo! Meglio non pronunciare quella parola”.

“L’Atalanta ha cambiato dimensione sul mercato? Non solo giovani? L’Atalanta in questo momento deve consolidarsi e trovare giocatori funzionali. Anche se è molto difficile, perché la competizione altissima”.

“Per quanto riusciremo a tenere l‘undicesimo monte ingaggi? La famiglia Percassi mi ha insegnato a tenere i piedi per terra. Bisogna mantenere profilo basso, guardare al passato dell’Atalanta e non precluderci niente per il futuro. Ma i conti devono essere in ordine, bilancio virtuoso”.