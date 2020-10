Graziani: “Napoli-Atalanta sarà una partita molto interessante: si sfidano le due squadre che giocano il più bel calcio”

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Graziani ha parlato principalmente del match di domani Napoli-Atalanta.

“Domani giocano due squadre che fanno il più bel calcio e tutte due vorranno fare bella figura. È il primo esame della stagione per entrambe ed è una partita che regalerà emozioni e calcio avvincente.”

“Nonostante le assenze di Zielinski, Elmas e Insigne, il Napoli ha giocatori importanti e alternative interessanti. Non è preoccupato delle assenze ma dall’avversario. L’Atalanta gioca a memoria ma gli azzurri saranno molto attento e pieno di stimoli.”

“Il Napoli ha tutte le possibilità e i presupposti per vincere la partita, ma lo steso vale per l’Atalanta. Se ci fosse stato il pubblico, avrei dato il Napoli come favorito, ma così si è al 50%.“

“L’Atalanta, escluso Duvan Zapata, dà pochi punti di riferimento in avanti e questo potrebbe essere un problema per la difesa del Napoli, dovranno essere molto attenti i difensori azzurri.”

“Osimhen sembra una gazzella. Ha velocità e dinamicità. Non è entrato ancora nei meccanismi del Napoli, ma sta aiutando molto i compagni. Bisogna solo segnare qualche gol perché altrimenti potrebbe iniziare a innervosirsi. Al pubblico napoletano il giocatore piace, ora si aspettano solo che butti qualche palla dentro.”

“Juventus e Inter sono in prima griglia di partenza per lo scudetto ma devono fare grandissima attenzione a Napoli e Atalanta“