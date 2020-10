De Luca: “La situazione è grave in tutta Italia. Non abbiamo chiuso le scuole, ma abbiamo attivato la DaD”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, tramite la consueta diretta del venerdì, ha fatto il punto della situazione e fornito aggiornamenti riguardo la situazione Covid-19 in regione.

Ecco le sue parole.

“Siamo nel pieno della seconda ondata di epidemia di Covid. Non abbiamo tempo da perdere. In Italia la situazione è pericolosa e molto grave. La differenza rispetto alla prima ondata. Il numero di contagiati sono più grandi rispetto a marzo e aprile. Ci sono situazioni di minore gravità del contagio. Il numero di asintomatici è molto maggiore rispetto la scorsa primavera. Ciò non deve illuderci, perché man mano che si va avanti, ci sarà un aggravamento della malattia. Di fronte ai numeri che abbiamo oggi in Italia, le mezze misure non servono a niente. Prima prendiamo decisioni forti meglio è. È ragionevole e responsabile prendere oggi decisioni forti e difficili e non aspettare oltre.”

“L’Italia si è uniformata nel contagio, le Regioni sono state equiparate. La Regione Campania è la più esposta al virus per la situazione demografica estremamente demografica. Questa esposizione vuol dire che noi dobbiamo muoverci prima degli altri. Siamo riusciti nei mesi passati a garantire la sicurezza per i nostri cittadini. L’obiettivo fondamentale quando parliamo di tutela della salute è impedire che le persone perdano la vita. È salvare la vita delle persone e non diminuire i contagiati. In Campania abbiamo avuto 487 decessi, in altre regioni il numero è quattro volte più alto. Tenuto conto della popolazione campana, abbiamo fatto un miracolo. Dobbiamo fare attenzione perché questa situazione rischia di essere compromessa.”

“Il nostro lavoro di prevenzione è stato il migliore in Italia. Il 12 agosto è stato obbligato il tampone a coloro che rientravano dall’estero. Questa strategia ci ha aiutato a scovare 2000 positivi. Senza questo lavoro avremmo avuto numeri catastrofici. Siamo stati la prima regione a imporre la mascherina anche all’esterno. Abbiamo fatto i test sierologici al 90% del personale scolastico. In Campania abbiamo deciso di privilegiare il contact tracing, cioè di effettuare tamponi alle persone più a rischio. Dal 1 ottobre abbiamo avviato le vaccinazioni antinfluenzali.”

“Ieri, una volta saputo di aver superato la soglia dei mille contagiati, abbiamo fatto le valutazioni tutta la giornata con grande responsabilità. Nessuna decisione a cuor leggero, ma è nostro dovere farlo oggi per avere i risultati tra venti giorni. Abbiamo deciso di fare didattica a distanza per 15 giorni per contenere l’onda di contagio. Quindi, è sbagliato dire che abbiamo chiuso le scuole.”