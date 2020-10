Crotone, il DS Ursino: “Siamo molto felici di aver acquistato Luperto. Contro la Juventus venderemo cara la pelle”

Il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ursino ha parlato della sfida di domani contro la Juventus e dell’acquisto di Luperto.

“Assenza di Ronaldo domani? La Juve anche senza il portoghese è una squadra fortissima, proveremo a fare l’impossibile per strappare punti importanti come fatto l’ultima volta quando pareggiammo 1-1 con un grande gol di Simy. È una partita molto sentita e ce la metteremo tutta. Sulla carta è una partita impossibile, ma noi contro le grandi squadre abbiamo fatto grandi partite. Non verranno a fare una passeggiata, venderemo cara la pelle. L’allenatore della Juventus è da molto tempo che dice che questa partita è importante ed è molto preoccupato. Noi ce la metteremo tutta. “

“Siamo molto felici di aver acquistato Luperto, è stato il primo nome che ci ha fatto il mister. Devo ringraziare De Laurentiis e Giuntoli che hanno rispettato la parola a noi data, sul ragazzo c’erano tante squadre ma anche lo stesso Luperto ha scelto i nostri colori sin dall’inizio. Giocherà sulla sinistra in una difesa a tre.“