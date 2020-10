Sentenza Juve-Napoli, CorSport: Lega soddisfatta, il rinvio sarebbe stato il de profundis del calcio

C’è stata soddisfazione da parte della Lega e della Figc in merito alla punizione inflitta al Napoli per non essersi presentato a Torino, lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Lega Calcio e FIGC si sono astenute da rilasciare dichiarazioni pubbliche in merito alla sentenza del giudice su Juventus-Napoli ma nessuno ha nascosto privatamente la soddisfazione per una decisione che ribadisce l’importanza del rispetto delle regole.

Una sentenza che scongiura altre eventuali fughe, in quanto il rinvio della partita sarebbe stato il ‘de profundis’ del calcio. Questa la riflessione che da Via Rosellini viene fatta trapelare. Una sentenza che tra l’altro suona come replica alle esternazioni del Governo e del Cts, che in quei giorni sottolineavano il ruolo dominante delle Asl.