Sentenza Juve-Napoli, ADL si aspettava il ko: c’è pessimismo per il ricorso ma fiducia nel Coni

Dopo la sentenza del giudice sportivo Mastandrea giunta ieri, l’edizione odierna del Mattino ricostruisce le reazioni in casa Napoli. La sconfitta a tavolino per 3-0 e il punto di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva non sono andati giù agli azzurri.

Il club si aspettava la sconfitta e si attende un altro ko anche in Corte sportiva d’appello, lì dove verrà fatto ricorso. De Laurentiis confida in un ribaltamento della situazione al Collegio di Garanzia del Coni, con le nuove indicazioni per il protocollo sanitario della Figc. Senza dimenticare che c’è ancora il Tar.