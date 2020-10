Ricorso Juve-Napoli, Repubblica: in corte d’Appello si rischia maxi multa e deferimento per Canonico!

Dopo la sentenza del Giudice Sportivo il Napoli è pronto a fare ricorso, ma le conseguenze potrebbero essere tutt’altro che positive. L’edizione odierna di Repubblica ipotizza, a tal proposito, addirittura un’inasprimento della pena.

La punizione inferta gli azzurri era nell’aria e ha avuto anche un sapore politico in quanto la prosecuzione del campionato passava dalla difesa a oltranza del protocollo sanitario concordato a maggio tra Governo e Figc. Proprio per questo motivo, il ricorso del Napoli avrà difficilmente successo in Corte d’Appello, lì dove le sanzioni inflitte al club di De Laurentiis potrebbero subire addirittura un inasprimento. Si teme, infatti, una maxi-multa e deferimento di Raffaele Canonico, il medico sociale azzurro, con l’accusa di violazione del protocollo.