La Lega pensa alla bolla stile NBA! I giocatori sembrerebbero contrari a questa proposta

La stagione 2020-21 non è iniziata nel migliore dei modi. L’Italia è alle strette a causa dell’impennata dei contagi da Coronavirus e misure restrittive via via più pesanti vengono emanate sempre più spesso. Anche il campionato sta risentendo di questa situazione e, secondo l’indiscrezione rilasciata da Repubblica.it, non sono da escludere misure straordinarie per portare a termine la Serie A. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“C’è un’ipotesi nel caso in cui i casi di Covid dovessero aumentare e portare al rinvio di molti incontri: dopo il girone di andata verrebbe messa in campo una mini bolla stile NBA (ma i giocatori non ne vogliono sapere), poi playoff e playout”.

“In Lega, anche se informalmente, ne hanno già parlato. Ma c’è un braccio di ferro tra i club e i giocatori: il costo del lavoro incide per un miliardo in Serie A, i calciatori non vogliono accettare ulteriori decurtazioni allo stipendio”.

“Inoltre i playoff sono visti con ostilità dalle Paytv perché comporterebbero un numero minore di partite da trasmettere. Per i club, secondo alcune stime, si parlerebbe di circa 300 milioni di euro in meno”.