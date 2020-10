Borriello: “Avremo una modifica riguardo i mille spettatori, sentenza Juve-Napoli? È scandaloso”

L’assessore allo Sport per il Comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ecco quanto dichiarato: “Penso che avremo una modifica riguardo i mille spettatori, ad oggi non ci sono le condizioni. Chiudere le scuole è un segnale importante, in questa settimana il Ministro Azzolina si è spesa tanto, qui con un elevato numero di contagi chiudiamo, ci sono dati difficili da interpretati ed allarmanti. Il problema è l’indice di contagio, l’asintomatico può contagiare un’altra persona. Il Sindaco ha posizioni diverse ma siamo in una situazione complicata. Questa è la conseguenza per non aver rispettato delle regole, bisogna farlo per tornare indietro”.

Aggiunge, su la decisione riguardante Juve-Napoli: “Sentenza Juve-Napoli? Scandaloso, preferisco andare a teatro piuttosto che vedere una sentenza del genere. Questa è una sentenza da Repubblica delle banane. E’ uno schifo”.

Infine, su Agnelli: “E’ un fantaccio, dovrebbe vergognarsi di quello che ha detto davanti ai telespettatori”.