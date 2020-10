RAI, Venerato sicuro: “Se il Napoli vincesse il ricorso, la Juventus rispetterebbe la decisione. Napoli-Atalanta partita aperta!”

Durante la trasmissione radiofonica Radio Goal in diretta su radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il noto giornalista rai Ciro Venerato sulla sentenza del caso Juve-Napoli che verrà emanata nel pomeriggio. Di seguito riportiamo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Qualsiasi decisione venga presa mi auguro che non sia una sentenza piratesca. Spero che il giudice Mastrandrea faccia la giusta valutazione in totale autonomia e non si faccia influenzare dai messaggi subliminali che sono volati nelle ultime 24 ore. Le parole di Spadafora mi sanno di monito e qualora in Napoli dovesse vincere il ricorso, la Juventus rispetterebbe la decisione del Giudice Sportivo e non ricorrerebbe in appello.

Napoli-Atalanta? Sulla carta la partita è spettacolare, ci sono tutte le condizioni affinché sia una partita aperta. Sul risultato non mi sbilancio, il Napoli cura un po’ di più la fase difensiva mentre l’Atalanta cura un po’ di più la fase offensiva“.