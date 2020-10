CR7 positivo, il CT del Portogallo: “Siamo confinati qui da lunedì scorso, non ha preso qui il virus!”

L’asso della Juventus Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole ed anche in apprensione per le condizioni del portoghese, che ha scoperto di aver contratto il virus mentre era in ritiro con la nazionale.

Il 5 volte pallone d’oro salterà la sfida col Crotone e l’esordio della Juve in Champions League, ed è ancora in dubbio per la sfida del 28 ottobre con il Barcellona. C’è da dire che CR7 ha raggiunto i compagni violando l’ordinanza dell’ASL di quarantena ed isolamento fiduciario, data la presenza di due membri dello staff bianconero positivi al test.

Proprio in merito a ciò si è espresso il commissario tecnico della nazionale portoghese Fernando Santos. “Da lunedì scorso siamo completamente confinati qui – ha spiegato il mister -. Siamo arrivati, ci hanno fatto i test e non è entrato nessun altro. Nel primo ritiro non abbiamo avuto problemi, qui però è successo qualcosa e non è stato certo perché non abbiamo seguito le regole. Non è stato qui che ha preso il virus “.

Resta ora da capire quali possano essere le conseguenze della scelta di Cristiano Ronaldo, che nel frattempo ha deciso di tornare in Italia dalla moglie Georgina e dai figli per proseguire la quarantena.