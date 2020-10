Napoli-Atalanta – Attesa finita per Ilicic e Miranchuk: saranno a disposizione per la gara contro gli azzurri

A dare la notizia quest’oggi è stata la Gazzetta dello Sport: Josip Ilicic e Aleksej Miranchuk, trequartisti e seconde punte dell’Atalanta, stanno per rientrare dai rispettivi stop e potrebbero essere convocati da Gian Piero Gasperini già in occasione del prossimo match di Serie A contro il Napoli.

Il primo, già storico numero 72 dell’Atalanta del Gasp, fermo da luglio (l’ultima gara contro la Juventus) per via di una fase depressiva in seguito a quanto accaduto con il lockdown imposto dal Coronavirus, a detta dell’allenatore è pronto fisicamente e mentalmente al rientro. Il secondo, neo-acquisto della sessione di mercato estiva appena conclusa, è arrivato da infortunato dalla Lokomotiv Mosca, ed è pronto per prender parte attivamente alla causa nerazzurra.