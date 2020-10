CdS – Finita la clausura a Castel Volturno, sarà subito ritiro! Gattuso convoca gli azzurri per domani, in vista dell’Atalanta

Sciolta la “bolla” di Castel Volturno, dopo vari giri di tamponi risultati tutti negativi per il gruppo-squadra del Napoli, allenatore e staff hanno dato il via libera ai ragazzi per tornare a casa dalle loro famiglie. Finito il “ritiro”. E finito un ritiro, se ne fa un altro, subito. Oggi, nella sua edizione odierna, lo ha confermato il Corriere dello Sport:

“Questo non significa che la vigilia della partita con l’Atalanta, in programma sabato alle 15 al San Paolo, non sarà trascorsa in ritiro. Anzi, venerdì è assolutamente possibile che Rino possa decretare un nuovo ritiro. Dal sapore decisamente più dolce: pre-partita“.