Vittoria a tavolino per la Juventus, Carlo Alvino commenta: “Nulla di nuovo, ma la giustizia trionferà!”

Oggi pomeriggio è arrivata la tanto attesa decisione del giudice sportivo Mastrandrea sul big match Juventus-Napoli. Dunque, Mastrandrea ha stabilito la vittoria a tavolino per i bianconeri e, in più, un punto di penalizzazione per la squadra di De Laurentiis.

In seguito alla notizia, non sono mancati i commenti sui social, infatti, anche il giornalista Carlo Alvino ha commentato la decisione del giudice sportivo su Twitter, ecco quanto riportato: “Nulla di nuovo sotto al sole. Solo l’ennesima conferma di quanto andiamo dicendo da tempo. Ma abbiate fede non finirà così. Alla fine la giustizia (magari anche fuori dai confini) trionferà! Forza Napoli Sempre e nun c’accir nisciuno!”.

ECCO IL TWEET: