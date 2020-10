Younes saluta Napoli: “La città e i miei compagni mi mancheranno, vi auguro il meglio per il futuro”

Amin Younes, ex centrocampista del Napoli, è da poco approdato in Bundesliga vestendo la maglia dell’Eintracht Francoforte.

Il tedesco non ha dimenticato Napoli e i suoi tifosi e, infatti, ha pubblicato su Twitter un messaggio per ringraziare i tifosi azzurri e i suoi ex compagni di squadra, ecco quanto riportato: “È il momento di salutare per ora e dire grazie! Dopo averci riflettuto intensamente vado per due anni nella Bundesliga. Vorrei ringraziare tutti i fan del Napoli per il fantastico sostegno ricevuto finora”.

Poi aggiunge: “Voi, i miei compagni di squadra e questa città mi mancheranno di certo. A voi i miei migliori auguri per il futuro! Il vostro Amin“.

ECCO I TWEET: