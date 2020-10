CR7 positivo, Paola Ferrari: “L’unica possibilità per salvare il campionato è la bolla stile NBA”

Da poche ore è arrivata la notizia della positività al coronavirus di Cristano Ronaldo e sono molti i commenti che stanno arrivando dagli addetti ai lavori sui social e non solo.

Anche la giornalista di Rai Sport, Paola Ferrari, ha pubblicato la notizia su Twitter dicendo la sua al riguardo. Ecco come ha commentato: “CR7 Positivo. Unica possibilità per salvare il campionato, secondo me, la Bolla nell’NBA. Che ne pensate?”.

