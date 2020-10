La proposta di Wenger: “Dobbiamo sbarazzarci della Nations League e dimezzare la cadenza di Mondiali ed Europei”

L’ex allenatore dell’Arsenal, ad oggi a capo del Dipartimento FIFA per la Promozione del Calcio (carica che ricopre dal 2019), Arsene Wenger, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni al quotidiano Bild. Di seguito, le sue dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Dobbiamo sbarazzarci della Nations League. Se vai in strada e chiedi cosa sia, solo poche persone sono in grado di spiegarlo”. L’ex tecnico dell’Arsenal ha poi proposto di dimezzare la cadenza dei Mondiali e degli Europei, in modo tale da disputare ogni anno una competizione, “come se fossero la Champions League“.